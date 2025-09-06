24 часа без вода за няколко местности край Варна

снимка: Булфото

Няколко местности край Варна ще са без вода днес.

Това информират от ВиК.

-Поради повреда на напорен водопровод от 7:00 часа до около 7:00часа на 7.09.25г. абонатите от местности: Добрева чешма, Телевизионна кула, Лозите, Черноморска панорама (Перчемлията), с.Каменар , с.Куманово, част от Кичево.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!