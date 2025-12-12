24-часова стачка срещу проекта за бюджет започна в Италия

Снимка: Пиксабей

В Италия се провежда общонационална 24-часова стачка в публичния и частен сектор. Организирана е от най-големия синдикат - Генерална Конфедерация на Труда CIGL. Насочена е срещу бюджетния план на правителството за следващата година, посочва БНР.

С изключения на въздушния транспорт, в стачката участват всички други видове транспорт. Също така се включват обществените и медицински услуги, образованието и други сектори.

Организирани са демонстрации, протестни шествия и митинги във всички региони.

CGIL обяви стачката срещу, според него, "несправедлив бюджетен план", "който не подкрепя заплати и пенсии, не инвестира в основни обществени услуги и не отговаря на социалните извънредни ситуации в страната". Синдикатът посочва основните въпроси, по които трябва да се вземат мерки: данъчно облагане, заплати, здраве, безопасност и здраве на работното място, пенсии, несигурност и бедност, индустриални политики, благосъстояние и права.

Предлага се средствата да бъдат взети "от свръхпечалбите, от големите богатства, от укриването на данъците, както и със солидарен принос от 1% от активите на най-богатите хора в страната".

Стачката, която засяга близо 38 милиона трудещи се, "е и против надпреварата във въоръжаването, която изгаря стотици милиарди, вместо да бъдат използвани за прилични заплати, адекватни пенсии, социални права, публично образование и достъпно за всички здравеопазване".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!