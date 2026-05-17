24-часова стачка започва в Италия

Снимка: Пиксабей

Италия тази вечер започва обща 24-часова стачка, в която се включват редица сектори - от железопътния транспорт до обществената администрация. Въздушният транспорт не участва.

Стачката обяви базовият синдикат USB и засяга всички категории труд от обществения и частния сектор. Нейното начало дава железопътният транспорт - стачните действия започват тази вечер от 22:00 часа и ще продължат до същия час в понеделник, 18 май.

Служителите, обслужващи магистралите, също започват 24-часов протест тази вечер - от 23:00 часа. В понеделник през целия ден стачката засяга пожарникарите, училищата, здравеопазването и др., както и местния транспорт в някои градове.

С нея USB призовава правителството да "прекъсне съучастието на Италия във войната, да спре превъоръжаването, да блокира всяка икономическа, индустриална, логистична, технологична, академична и търговска верига" и ресурсите "да бъдат отнети от войната и да върнати там, където са нужни: за заплати и пенсии, за обществените услуги, безопасността на работното място, правото на жилище, в здравеопазването, държавните училища и науката".

