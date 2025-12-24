24 декември 1968 г. - „Аполо 8“ излъчва телевизионен сигнал на живо на Бъдни вечер

фото: pexels.com

Екипажът на „Аполо 8“ излъчва телевизионен сигнал на живо на Бъдни вечер. Астронавтите се превръщат в първите хора, орбитиращи друго космическо тяло.

Франк Борман, Джеймс Ловел и Уилям Андерс осъществяват предаването, след като влизат в лунната орбита на 24 декември. Това до известна степен обяснява религиозното съдържание на посланието. След като обявяват настъпването на лунния изгрев, всеки астронавт чете пасаж от Битие.

Как е посрещнато това послание на космодрума „Байконур не е ясно. То обаче е в рязък контраст с думите, изречени няколко години по-рано от космонавтът Юри Гагарин – първият човек в Космоса.

„Не виждам Бог тук горе“ – казва Гагарин от борда на „Восток I”. През годините обаче това изказване периодично се променя. Дали е вярно или не, едва ли ще разберем. Едно е сигурно – реакциите са коренно различни и само допълнително подклаждат популярната по онова време пропаганда в САЩ на Страхуващия се от Бог Запад срещу Безбожните комунисти.

И екипажът на „Аполо“ не твърди, че е видял Бог. Астронавтите обаче са особено впечатлени от неговите творения – „Тази обширна самота те кара да изпитваш страхопочитание. Карате да осъзнаеш какво всъщност притежаваш на Земята“, казва Ловел в друго изказване (екипажът прави общо шест).

Основната мисия на „Аполо 8“ обаче не е да се впечатлява от обширността на Космоса. Целта на експедицията е достигане на естественият спътник на Земята, влизане в около лунна орбита, заснемане и набелязване подходящи места за прилуняване на бъдещи мисии, завръщане и приводняване в предварително набелязан район на родната планета. За първи път членовете на "Апоро 8" преминава границата на радиациония пояс на Земята и достигайки Луната преминават на орбита около друго космическо тяло. Франк Борман, Джеймс Ловел и Уилям Андерс са първите хора видели с очите си Обратната страна на Луната.

