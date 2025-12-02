реклама

24-годишен мъж е обрал бензиностанцията в Банско

02.12.2025 / 19:22 0

Снимка: Булфото

Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско. Той е 24-годишен, задържан е за 72 часа, съобщава БНТ.

Младият мъж е привлечен като обвиняем за извършване на въоръжен грабеж. 

Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, териториално отделение Разлог.

Досега е ясно, че извършителят е нахлул в бензиностанцията, маскиран и въоръжен, използвал е сила и насочвал пистолет към служителката на бензиностанцията. 

Вследствие на заплахите му, продавач-консултантът му дал парите в касата на бензиностанцията - 240 лева.

 

