24-годишен мъж е обрал бензиностанцията в Банско

Снимка: Булфото

Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско. Той е 24-годишен, задържан е за 72 часа, съобщава БНТ.

Младият мъж е привлечен като обвиняем за извършване на въоръжен грабеж.

Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, териториално отделение Разлог.

Досега е ясно, че извършителят е нахлул в бензиностанцията, маскиран и въоръжен, използвал е сила и насочвал пистолет към служителката на бензиностанцията.

Вследствие на заплахите му, продавач-консултантът му дал парите в касата на бензиностанцията - 240 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!