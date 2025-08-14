24-годишен мъж е в болница след инцидент с тротинетка в Симитли

Снимка: Пиксабей

Мъж на 24 години е с фрактура на ключицата и порезни рани по тялото след инцидент с електрическа тротинетка в Симитли. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград. Оттам допълниха, че инцидентът е станал вчера следобед в района на кръстовището между ул. „Първи май“ и ул. „Христо Смирненски“ в града, след като жена на 61 години от Симитли, завивайки наляво, не е пропуснала мъжа с електрическото средство.

На него и на водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

През май от пресцентъра на общинската администрация информираха, че във връзка със зачестилите инциденти в Благоевград започват проверки за спазване на правилата при управление на електрически тротинетки, за осигуряване на безопасност на всички участници в движението и предотвратяване на инциденти, припомня БТА.

Момче на 18 години беше с опасност за живота след падане от електрическо превозно средство през юни. Пострадалият младеж е бил със спукан череп и вътрешен кръвоизлив. Момчето е било транспортирано за лечение в болнично заведение в София.

