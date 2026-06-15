24-годишен мъж от Каменар нахлу в частен имот и опита да открадне кола
Снимка Булфото
По време на извършване на кражба е задържан на местопроизшествието 24-годишен ъж от с. Каменар.
След подаден сигнал за проникване в частен имот полицейски екип е изпратен на място.
Там служителите установили нарушителя, който извършвал опит за кражба на лек автомобил и изпарител на хладилна камера.
Образувано е досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.
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