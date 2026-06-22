24-годишна майка на две деца е намерена в неадекватно състояние край Околчица

Булфото

По-рано днес 24-годишна майка на две деца е била забелязана да се разхожда гола в града под Околчица, предаде Бул нюз

Свидетели на неадекватното поведение веднага подали сигнал на спешния телефон 112.

На мястото пристигнала линейка, която откарала жената в Спешното отделение във Враца.

Там младата врачанка обяснила, че е предозирала със синтетика. Внезапно състоянието ѝ се влошило и тя спряла да диша.

Благодарение на бързата реакция на медиците жената все още е жива, но животът ѝ е в опасност. Очакваше се да пристигне медицински хеликоптер, който да я транспортира във ВМА или „Пирогов“.

Към момента обаче в лечебните заведения няма свободни места и пристигането на въздушната линейка се отлага.

Младата майка е интубирана и лекарите правят всичко възможно да спасят живота ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

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