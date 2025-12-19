24-годишно момиче почина на купон в Благоевград

Снимка: Булфото, архив

Младежки купон на улица" Прилеп" в Благоевград приключи фатално за 24-годишно момиче от Сандански. Това съобщава Struma.com.

В разгара на купона момичето успяло само да каже, че не се чувства добре.

Tранспортирана е до Спешно отделение на МБАЛ Благоевград и въпреки спешните мерки на екипите медици, младата жена издъхнала.

Час и половина е реанимирана в Спешно отделение, но по думите на медиците, още като е докарана, е била без пулс.

Предстои изясняване на причините за внезапната смърт.

