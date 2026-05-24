24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24 май е един от най- красивите български национални празници.

На тази дата честваме Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. Денят, който е част от генетичния код на нас, българите.

С празника на буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската азбука.

Нека пазим буквите и Словото! Нека сме грижовни към него, защото без Слово няма нито мъдрост, нито справедливост, пише vas.bg.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих "Върви, народе възродени". Химнът е озаглавен "Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи" и включва 14 куплета, от които днес се изпълняват най-често първите шест. Панайот Пипков създава на 11 май 1900 г. музиката към химна.

Някои български учени, историци, общественици, културни дейци и политици поставят въпроса за превръщането на 24 май в национален празник вместо 3 март, обосновавайки се с довода, че българската писменост е най-значимото, успешно и трайно дело в хилядолетната история на България.

Според тях 3 март следва да остане официален празник, но 24 май е по-подходящ за национален такъв.

