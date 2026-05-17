24 май в Добрич отново ще е без празнично шествие

Снимка: Гугъл мапс

И тази година няма да има празнично шествие за 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

От публикуваната от Общината програма става ясно, че тържествата ще започнат в 9:00 ч. в храм „Света Троица“ с празничен благодарствен молебен.

От 10:00 ч. на площад „Демокрация“ ще се проведе ритуалът по предаване на знамената на училищата в град Добрич. По време на церемонията ще бъдат наградени педагози и директори на образователни институции за принос към развитието на образованието в общината.

Празничната програма ще продължи от 11:00 ч. на сцената на площад „Свобода“ с концерт на Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“, пише Про нюз Добрич. В концерта ще участват танцьори и музиканти под ръководството на главния художествен ръководител Стоян Господинов, помощник-ръководителя Данаила Петрова и ръководителя на оркестъра Николай Иванов.

По повод празника Регионалният исторически музей – Добрич организира Ден на отворените врати от 10:00 до 17:00 ч. Безплатно ще могат да бъдат посетени музейните обекти в Градски парк „Св. Георги“, Етнографската къща, Дом-паметник „Йордан Йовков“ и експозицията „Археология на Добруджа“.

През целия ден граждани и гости на града ще могат да поднасят цветя пред паметника на Светите братя Кирил и Методий.

Празничният ден ще завърши в 18:00 ч. в Мемориален комплекс „Хан Аспарух“, където тържествено ще бъдат изпратени абитуриентите от Випуск 2026.

