24 ноември 1859 г. - Дарвин публикува своя научен труд "Произход на видовете"

снимка: Thomas Quine, Уикипедия

„Произходът на видовете“ е научен труд, публикуван от британския естественик Чарлз Дарвин (1809–1882 г.) през 1859 г. на английски.

Книгата е смятана за един от основополагащите трудове в историята на науката и може би най-значимия за биологията.

В монографията Дарвин излага своята теория, че организмите еволюират с помощта на естествения подбор, като доказателствата му са данните, които събира по време на пътешествието си с кораба „Бийгъл“ през 30-те години на 19 век.

Книгата на Дарвин „Произход на видовете“ излиза от печат в тираж от 1 250 екземпляра, който още същия ден е изчерпан. В нея той излага „един дълъг аргумент“ от подробни наблюдения, заключения и обсъждане на възможни контрадоводи. Единственият намек, който Дарвин прави за еволюцията на човека, се заключава в сдържаното изказване „ще се хвърли светлина върху произхода на човека и неговата история“.

Пълното име на труда е On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

642 г. — Теодор I е избран за папа.

1642 г. — Абел Тасман става първият европеец, открил остров Земя на Ван Димен, днес известен като Тасмания.

1861 г. — В Русия е създаден като държавна институция Министерски съвет.

1915 г. — Първа световна война: Шеста и Девета пехотна дивизия от Първа армия превземат Прищина.

1940 г. — Втората световна война: Словакия се присъединява към Тристранния пакт.

1943 г. — Втората световна война: Втора бомбардировка на София от британско-американската авиация.

1958 г. — Мали получава национална независимост.

1961 г. — Общото събрание на ООН излиза с декларация за забрана използването на ядрено оръжие.

1966 г. — Български самолет от Полет LZ101 на ТАБСО катастрофира край Братислава, загиват всичките 82 човека на борда.

1969 г. — СССР и САЩ ратифицират договора за неразпространение на ядреното оръжие.

1976 г. — При земетресение на територията на Турция загиват над 6 000 души.

2004 г. — Състои се премиерата на американския биографичен филм Александър.

