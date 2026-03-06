24 щата заведоха дело срещу Доналд Тръмп

Пекселс

Главните прокурори на 24 от 50-те американски щата обявиха, че са завели дело срещу Доналд Тръмп за наложените от него 10-процентови мита, след като Върховният съд отмени наложените тарифи след април миналата година.

Ищците са щати, в които доминира опозиционната Демократическа партия и включват Ню Йорк, Калифорния и Орегон. Те пледират пред базирания в Манхатън федерален съд за международната търговия на Съединените щати, че новите мита, които бяха обявени на 20 февруари, също са незаконни, предаде БНР.

Президентската администрация основава действията си на търговския закон от 1974 г., чиято цел е с това правомощие президентът да помогне за справяне с краткосрочни кризисни финансови ситуации, а не с рутинни търговски дефицити. 24-те щата твърдят, че новите мита са незаконни, защото нарушават закона 1974 г., който постановява да не се допуска дискриминация при налагането им, а Тръмп вече направи изключения за някои стоки от различни търговски партньори.

Според закона новите мита ще важат до 150 дни, след което трябва да бъдат одобрени от Конгреса на Съединените щати. Тази вечер финансовият министър Скот Бесънт заяви, че ставката ще бъде вдигната още тази седмица на 15%.

