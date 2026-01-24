илюстрация: Пиксабей

24 януари 1848 г. Джеймс Маршъл открива злато в Сътър Крик в първите 12 месеца от началото на златната треска в Калифорния. Когато тя отшумява през 1855 г., близо 300 хил. души от целия свят пристигат в района в желанието си да забогатеят.

Макар и Златната треска да превръща някои хора в милионери, повечето златотърсачи не откриват златна жилка. Някои от тях се връщат у дома с по-малко пари, отколкото са заминали. Други пък се заселват в Калифорния. Най-големите късметлии били онези, които пристигнали в самото начало на Златната треска – когато златните залежи били с най-голяма концентрация и се откривали съвсем лесно.

Когато златните залежи започнали да намаляват, търсачите започнали да използват нови методи за откриването му. Те се научили как да отклоняват водата, за да пресушават водните корита и да ги проучват. През 1853 навлязло хидравличното разбиване. Търсенето на злато чрез разбиване на скали с динамит продължило и след края на треската.

Данните сочат, че близо 373 тона злато са открити през първите пет години на Златната треска. С въвеждането на по-усъвършенствани методи (и по-екологично инвазивни), през XX век тази цифра ставала все по-голяма.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 41 г. — По време на Палатинските игри в Рим Касий Херея убива император Калигула.

• 1848 г. — Започва Калифорнийската златна треска в Сакраменто.

• 1862 г. — Влахия и Молдавия се обединяват и създават държавата Румъния, а Букурещ е избран за столица на новата държава.

• 1878 г. — Град Карнобат е освободен от турско робство.

• 1895 г. — Кралицата на Хавайските острови Лилилукалани се отрича от трона и се обявява за привърженик на републиканско управление.

• 1903 г. — САЩ и Канада създават комисия, която да определи границите на Аляска.

• 1918 г. — С декрет в Съветска Русия е въведен Грегорианския календар.

• 1920 г. — В Пещера е убит от екстремисти на ВМРО политикът и държавникът Михаил Такев.

• 1922 г. — Американецът Кристиан Нелсън патентова сладоледа Ескимо.

• 1924 г. — Петроград е преименуван на Ленинград.

• 1933 г. — Дейци на ВМРО убиват в София народния представител, македонист Христо Трайков.

• 1935 г. — В Ричмънд (САЩ) е пусната на пазара първата в света консервирана бира.

• 1939 г. — При най-смъртоносното земетресение в Чили загиват около 30 хил. души.

• 1940 г. — В Испания е забранено масонството.

• 1940 г. — Състои се премиерата на американския драматичен филм Гроздовете на гнева.

• 1942 г. — Втората световна война: Японските войски за първи път атакуват територията на Австралия.

• 1944 г. — Втората световна война: Англо-американската авиация извършва бомбардировки върху градове Скопие и Враца, и селата Кунино (Врачанска област) и Беглеж (Плевенска област), загиват общо 124 души.

• 1946 г. — Създадена е Международната комисия за атомна енергия към ООН.

• 1984 г. — В продажба е пуснат първият компютър Apple Macintosh, който става първият успешен персонален компютър с мишка и графичен потребителски интерфейс, вместо с интерфейс с команден ред.

• 1986 г. — Апаратът на НАСА Вояджър 2 се сближава максимално с планетата Уран.

• 1996 г. — Полският министър-председател Юзеф Олекси подава оставка след компромат за шпионаж в полза на СССР.

• 2003 г. — Започва да функционира Министерство на вътрешната сигурност на САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!