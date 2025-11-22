25 души пострадаха в 19 катастрофи у нас за денонощие

Пиксабей

Общо 19 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани на територията на страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали 25 души, като за щастие няма загинали участници в движението, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В София са отчетени 23 леки и нито едно тежко пътно произшествие. В столицата няма ранени и загинали граждани за посочения период.

Данните на Главна дирекция "Национална полиция" сочат, че само от началото на месец ноември в страната са станали 353 тежки катастрофи. В тях са загубили живота си 29 души, а ранените са 443.

От началото на 2025 година до момента са регистрирани общо 5987 тежки пътни инцидента с 402 загинали и 7456 ранени.

При съпоставка с реалните данни за същия период на 2024 година, статистиката показва намаляване на жертвите. През настоящата година загиналите по пътищата са с 18 по-малко в сравнение с отчетените 420 жертви към 21 ноември 2024 година.

От вътрешното ведомство уточняват, че данните са динамични и подлежат на актуализация при промяна в статуса на пострадалите участници в движението, предаде факти.бг.

