25 души са арестувани при акцията във Варна, петима от тях са общински служители

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Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация.

„Петима от тях са общински служители“, съобщи той.

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Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. „Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна“, заяви той.

Разследването обхваща период от няколко години назад. По думите му именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. „Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи Демерджиев.

Той допълни, че събраните данни сочат към участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. „Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“, каза министърът.

По думите му разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост. „Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви Демерджиев.

По думите му целта на разследването е да достигне до всички лица по веригата на вземане на решения. „Продължаваме работата, за да стигнем до възможно най-високо стоящите хора в тази верига“, подчерта вътрешният министър.

Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. „Той е дал показания, доста ясни, доста подробни. Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна“, каза Демерджиев.

Министърът отказа да коментира дали сред задържаните е кметът на район „Приморски“, като уточни, че имената ще бъдат обявени след повдигането на обвиненията. „Ще разберете кои са, когато бъдат обявени и когато бъдат повдигнати обвинения на част от тях“, заяви той.

Демерджиев потвърди и че се проверява произходът на инвестициите на Невзоров, като разследването има международен обхват. „Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, каза вътрешният министър.

Той подчерта, че работата по случая продължава и че предстоят нови процесуално-следствени действия.

Редактор "Екип на Петел",

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