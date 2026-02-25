25 февруари 1866 г. - Откриват черепа от Калаверас Каунти

Илюстрация: Steve Howe, Уикипедия

В Калаверас Каунти, Калифорния миньори откриват човешки череп в мина, заровен под пласт от лава – на 40 метра под повърхността на земята. Находката попада в ръцете на Джозая Уитни – проф. по геология в Харвардския университет.

Една година по-рано Уитни заявява, че някога хора, мастодонти и слонове са съществували заедно на територията на днешна Калифорния. Черепът подкрепя тези негови твърдения.

След внимателно проучване на находката, Уитни я обявява официално на 16 юли 1866 в Калифорнийската академия на науките с твърдението, че през епохата на плиоцена е имало хора в рамките на днешна Северна Америка. С други думи – това би трябвало да са най-ранните сведения за съществуването на хора на континента.

Достоверността на черепа веднага се оспорва. След флуорен анализ, Томас Уилсън от Харвард заявява, че черепът е със скорошен произход. През 1899 г. Брет Харт пък написва сатирична поема, озаглавена „На черепа от плиоцена“.

Уитни не се усъмнява и за миг в своята находка. Неговият колега Фредерик Пътнам, подобно на някои последователи на теософията, също вярва, че черепът представлява реално доказателство.

Ситуацията се усложнява допълнително следния факт – внимателната съпоставка на черепа с описанието му, направено в дните след неговото откритие, показва, че черепът, който е бил в Уитни, не е този, който първоначално е бил изкопан.

По-късно антропологът Уилям Хенри Холмс открива, че фосилите на растенията и животните, открити край черепа, са истински. Според него обаче самият череп е твърде модерен и „ако предположим, че човекът е останал непроменен… близо милион години… значи наистина е станало някакво чудо.“

През 1911 г. човек, присъствал на откритието, признава пред Дж. М. Бутуел, че наистина всичко това е било една най-обикновена шега. Очевидно миньорите от Сиера Невада не са харесвали Уитни и са решили да го изиграят. Местният търговец Джон Скрибнър заявява, че именно той е поставил черепа на мястото. След смъртта му неговата сестра потвърждава историята.

През 1992 г. радиовъглеродното датиране позиционира черепа в късния холоцен.

Въпреки всички доказателства, които сочат, че черепът е бил фалшив, креационистите продължават да го използват като доказателство за това, че палеонтолозите имат навика да игнорират факти, които не пасват на техните теории.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!