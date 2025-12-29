25-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа на магистрала "Марица"

снимка Булфото

25-годишен мъж е с опасност за живота след пътен инцидент на автомагистрала "Марица" в Старозагорско. Това съобщават от Областната дирекция на МВР. Той е настанен в болница в Стара Загора, а с техническо средство е установено, че е управлявал катастрофиралия автомобил след употреба на алкохол.

Инцидентът е станал около 14:50 ч. вчера. По първоначална информация мъжът е управлявал лек автомобил по магистрала "Тракия", а при включване в движението на магистрала "Марица", колата е излязла извън пътното платно и се е блъснала в предпазна мантинела. Водачът е тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като уредът е отчел 1,03 промила.

В Районното управление в Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

По данни на МВР при катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 22-ма души. Загинали няма. Станали са 16 тежки пътнотранспортни произшествия, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!