25-годишен от Силистра хванат да шофира дрогиран из Варна

снимка: МВР

Водач на моторно превозно средство на 25 години от Силистра вчера е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Той бил спрян за проверка от служители на реда от Първо РУ, а резултатът от наркотеста, отчел наличие на канабис.

Срещу него е образувано бързо производство.

