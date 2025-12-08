25-годишен от Силистра хванат да шофира дрогиран из Варна
08.12.2025 / 10:07 0
снимка: МВР
Водач на моторно превозно средство на 25 години от Силистра вчера е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР-Варна.
Той бил спрян за проверка от служители на реда от Първо РУ, а резултатът от наркотеста, отчел наличие на канабис.
Срещу него е образувано бързо производство.
