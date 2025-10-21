25-годишен уби майка си, леля си и сестра си в дома им в Бургаско

Пиксабей

25-годишен простреля майка си, леля си и сестра си в дома им в бургаско село, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

По официална информация на 21 октомври, около 04:14 ч., в Районно управление - Руен е получено съобщение за инцидент, възникнал в частен дом в село Люляково, община Руен, при който по първоначални данни 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

Момченцето въпреки нараняването успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители на Районното управление в Руен е установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас извършителят на деянието е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.

