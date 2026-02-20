25-годишна жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Първомай

Снимка: Булфото, архив

Четирима са пострадалите при пожари в страната за последното денонощие. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На 19 февруари в 4,20 ч. в Оперативния център при РДПБЗН - Сливен е получено съобщение за възникнал пожар в пристройка към къща намираща се в село Глушник, община Сливен. За мястото на произшествието са изпратени 2 пожарни автомобила на РСПБЗН - Сливен. При пожара са пострадали мъж на 66 години и жена на 64 години.

Също вчера, но в 15:31 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Плевен е получено съобщение за паднал покрив на къща, който е затрупал мъж в село Вълчитрън, област Плевен. Изпратен е 1 пожарен автомобил на РДПБЗН – Плевен. По време на ремонтни дейности на къщата се срутва част от подпокривната конструкция, която затиска мъж на 21 години. Той е изваден от екипа на РДПБЗН – Плевен изпод отломките. Спасеният е получил фрактура на долен ляв крайник и е откаран в болнично заведение в град Плевен.

В 18:30 ч. вчера в Оперативния център при РДПБЗН - Пловдив е получено съобщение за възникнал пожар в стая на къща в Първомай, област Пловдив. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил на РСПБЗН - Първомай. При пожара е пострадала жена на 25 години с тежки изгаряния по тялото.

Ликвидирани са общо 60 пожара.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, сред които: 17 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара, сред които: 3 в сухи треви, горска постеля и храсти; 12 в отпадъци; 14 в готварски уреди и комини.

Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 4 при катастрофи в транспортни средства; 1 при промишлени аварии; 2 битови или промишлени инциденти; 45 техническа помощ; 1 оказване на помощ на пострадали граждани.

Лъжливите повиквания са 3.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!