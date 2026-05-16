25-годишната Мила ще представя България на Световното първенство по маникюр

Талантлива българка има възможност да прослави държавата.

25-годишна бургазлийка ще представя страната ни в Световното първенство по маникюр ,което ще се проведе в края на месеца в Бразилия. Мила Шаовчева е единственият представител на страната ни, носител на титлата Гранд шампион на Европа за 2025 година. Разказва, че за да създаде една шампионска композиция върху нокти се налага да работи почти денонощно в рамките най-малко на две седмици.

Откриваме Мила Шаовчева в нейното студиото в центъра на Бургас. Изработва класически маникюр на клиент. Тя разказва, че през лятото са модерни ярките цветове, включително и с декорации в стил поп-арт. Класиката е френски маникюр или червен лак.

Специалистът обяснява, че използваните гел-лакове са безопасни за клиентите, ако са продукти на доказани фирми. Отхвърля мнението,че декорациите вече са демоде.

"Аерографията в момента е много модерна, тъй днес всеки бърза, а времето е ценен ресурс. Аерографията спестява много време, затова клиентите я харесват", казва за Нова Тв тя.

Само че Мила не се задоволява само с маникюра, който изработва на клиенти. От години опитва да изрази себе си чрез творчество. Пробва различни техники, разширява знанията си, споделя, че не обича да си поставя граници. И липсата на граници я прави участник в няколко европейски шампионата по нокти. А на последния, през януари тази година, тя става шампион, преодолявайки конкуренцията на над 150 участници от цял свят. Категориите са различни - технически и художествени. Една от категориите е самият творец да представи свой модел, не само с маникюр, но и с костюм, грим и прическа. Мила разказва, че подготовката за една артистична творба отнема поне две седмици и почти денонощна работа.

До нея неотлъчно са и треньорите ѝ - Лина Валериева и Силвия Шаовчева, която е и нейна майка. Разказва, че изработените проекти, които на вид са цели композиции за 5 или 10 нокътя, трябва да отговарят на строги критерии.

Силвия Шаовчева разказва: "Едно от условията е да не се залепват типсите. Едно от най-сложните неща е да пренесем работата от единия нокът на другия. Важен критерий е презентацията - ако не се представят добре на нея, на подходящата подложка по изисквания, точките падат, а понякога разликата между първо и второ място е 0,5 точки".

Затова сега Мила се готви много сериозно за участието си в Световното първенство в Бразилия, което ще се проведе на 29 и 30 май. "Вече нямам търпение да покажа какво съм подготвила", казва още тя.

