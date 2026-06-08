25 изоставени коли във Варна с предупреждение за принудително премахване

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Тази седмица "Общински паркинги и синя зона" набеляза за принудително преместване 11 излезли от употреба моторни превозни средства във Варна.



Автомобилите, които трябва да бъдат преместени в двуседмичен срок от собствениците им в частен имот, се намират в различни квартали. Всичките возила са без регистрационни табели, пише Морето.



В последните дни на май "Общински паркинги и синя зона" нарочи за преместване други 14 коли, зарязани по варненските улици.



Стикери с предписания за преместване са поставени през последните 10 дни на следните автомобили:



Мерцедес, сив, без рег. табели - ул."Царевец" бл.11 вх.Б



Фолксваген Бора, черен, без рег. табели - ул."Д-р Басанович" 61



Мерцедес, черен, без рег. табели - ул."Цоньо Тодоров" 1-5



Мерцедес, черен, без рег. табели - ул."Цоньо Тодоров" 1-5



Мерцедес, черен, без рег. табели - ул. "Цоньо Тодоров" 1-5



Мерцедес, черен, без рег. табели - ул."Цоньо Тодоров" 1-5



Хонда, сив, без рег. табели - ул. "Лиляна Ставрева"



Мерцедес, бежов, без рег. табели - ул. "Хан Севар" 5



Мерцедес, черен, без рег. табели - бул. "Първи май", с/у пожарната



Фолксваген, син, без рег. табели - кв. "Аспарухово" - паркинга пред "Бурлекс"



Смарт, бял, без рег. табели - ул. "Тролейна" 12



Фолксваген, т. зелен, РТ-В2987РМ - ж.к. "Иван Рилски" бл.57-бл.60



Фолксваген, т. син, РТ-В7359ТС - ул. "Дрян", зад 5



Рено, черен, РТ-В4317НН - ул. "Топола" 17



Форд, сив, РТ-ВН0725АК - ул. "Под игото" 1-6



Сузуки, сив, РТ-В8720ВА - ул. "Под игото" 1-6



Пежо, сив, РТ-В1406ТР - ул. "Под игото" 1-6



Сеат, червен, РТ-В3655ТН - ж.к. "Иван Рилски" бл.60



БМВ, черен, РТ-В0628ТТ - ул. "Йосиф Брадати" 3



Мерцедес, зелен, РТ- Т8043КК - бул. "Хр. Смирненски", п-г с/у бл.83



Шкода, сив, РТ-В0406НМ - бул. "Хр. Смирненски" п-г с/у бл.79



Мерцедес, черен, РТ-В0549НК - бул. "Хр. Смирненски", п-г срещу бл. 82



Ауди А3, черен, без рег. табели - ул. "Магнолия" 14



Тойота, син, без рег. табели - ул. "Хан Кубрат" бл.12



Мерцедес, сив, без рег. табели - ул. "Цанко Дюстабанов" 34



Собствениците на излезли от употреба автомобили имат срок от 14 дни, за да ги преместят от общинските терени, след като получат стикер с предупреждение, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна.



Преместването на автомобила на друго място с общинска или държавна собственост не отменя задължението, предписано от общината. Единственото допустимо решение е превозното средство да бъде преместено на терен с частна собственост.



Всички разходи по транспортирането и съхранението на автомобила са за сметка на собственика. Максималният престой на общинския паркинг е до 3 месеца. След този период, ако собственикът не потърси автомобила си, той ще бъде предаден за разкомплектоване от лицензиран оператор, съгласно нормативните изисквания.

Редактор "Екип на Петел",

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