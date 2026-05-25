25 май - Ден на хавлията в чест на покойния английски писател и хуморист Дъглас Адамс

снимка: Bazillus, Уикипедия

Денят на хавлията е събитие, което се отбелязва ежегодно на 25 май, в чест на покойния английски писател и хуморист Дъглас Адамс (1952-2001), автор на „Пътеводител на галактическия стопаджия“. На този ден всички фенове на романа носят хавлия през целия ден в чест на писателя. За първи път се отбелязва на 25 май 2001 г., две седмици след смъртта на Адамс.

Дъглас Ноел Адамс (на английски: Douglas Noel Adams) е британски писател и драматург. Той е популярен автор на хумористична фантастика, а най-известната му творба е романът „Пътеводител на галактическия стопаджия“, който започва като радиокомедия през 1978 г. и се превръща в „трилогия“ от пет книги, която се продава в 15 милиона копия до края на живота му, телевизионен сериал, няколко пиеси и комикси, компютърна игра и игрален филм през 2005 г. Приносът на Адамс към радиото във Великобритания е отбелязан в Алеята на славата на британската Радио Академия.

Адамс е автор и на „Дърк Джентли. Холистична детективска агенция“ (1987) и „Дългият мрачен следобеден чай на душата“ (1988), както и „Смисълът на живота“ (1983) с Джон Лойд и „Последна възможност за виждане“ (1990) с Марк Каруърдайн и три сценария за телевизионния сериал „Доктор Кой“. Посмъртен сборник с негови творби, съдържащ незавършен роман, е издаден под заглавието „Сьомгата на съмнението“ през 2002 г.

Адамс става известен като природозащитник и любител на бързи коли, камери и компютри Apple Macintosh. Той е твърд атеист и представя идеята за чувствителна локва, която се събужда една сутрин и си мисли „Намирам се в интересен свят – в интересна дупка – пасва ми хубаво, нали? Всъщност ми пасва зашеметяващо добре, трябва да е била направена специално за мен!“ Биологът Ричард Докинс посвещава книгата си „Делюзията Бог“ (2006) на Адамс, пишейки „Науката изгуби приятел, литературата изгуби светило, планинската горила и черния носорог изгубиха доблестен защитник.“

Дъглас Адамс е роден през 1952 г. в Кеймбридж, Англия. През 1957 г. родителите му се развеждат и той отива да живее с майка си и по-малката си сестра в Брентуд, където получава средното си образование. През 1971 г. е приет в Сейнт Джонс Колидж в Кеймбриджкия университет, където получава бакалавърска степен по английска литература през 1974 г.

Още в Кеймбридж Дъглас Адамс се включва в комедийната група Футлайтс. По време на нейни представления в Лондон през 1974 г. той прави впечатление на Греъм Чапман, като за кратко двамата работят заедно и няколко скеча на Адамс са включени в „Летящият цирк на Монти Пайтън“. През следващите няколко години Адамс работи на различни места, за да се издържа, като инцидентно пише комедийни скечове за радиото и телевизията.

„Пътеводител на галактическия стопаджия“ се появява през 1977 г. като идея за сатиричен научнофантастичен радиосериал, който Адамс и продуцентът Саймън Брет предлагат на една от радиопрограмите на BBC. В писането на някои от първите епизоди участие взима и Джон Лойд. Сериалът се излъчва с голям успех през март и април 1978 г. и е последван от няколко продължения. През 1979 г. е издаден и първият роман от поредицата, включваща още четири части.

През 1991 г. Адамс се жени за Джейн Белсън и през 1994 г. им се ражда дъщеря. През 1999 г. семейството се премества от Лондон в Санта Барбара, Калифорния. Дъглас Адамс умира от инфаркт на 11 май 2001 г. в Монтесито.

Първоначално „Пътеводител на галактическия стопаджия“ съществува като комедийна радиопостановка по ВВС през 1978. В неговото продължение през 1980 г. взима участие продуцентът Джон Лойд. През 1979 г. вече е излязъл романът „Пътеводител на галактическия стопаджия“ и е станал много известен. Поредицата е продължена с „Ресторант на края на вселената“ (1980), „Животът, вселената и всичко останало“ (1982), „Сбогом и благодаря за рибата“ (1984) и „Почти безобидна“ (1992).

Във втората поредица излизат книгите „Дърк Джентли. Холистична детективска агенция“ (1987) и „Дългият мрачен следобеден чай на душата“ (1988), но тя не успява да достигне популярността на „Пътеводителя“, въпреки че много хора признават нейните достойнства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!