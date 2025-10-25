25 октомври - 144 години от рождението на Пабло Пикасо

снимка: pixabay.com

На днешната дата през 1881 г. в Малага, Испания, се ражда един от гениите на всички времена - Пабло Пикасо.

Той е изключително продуктивен художник. Неговото творчество преминава през много и различни периоди.

Създател е на кубизма (заедно с Жорж Брак), преминава през сюрреализма, но остава един от най-големите художници, повлияли изключително много развитието на изобразителното изкуство на XX-ти век. Фамилията Пикасо е от италиански произход, на испански се произнася с ударение на „а“, но тъй като той живее дълго време във Франция, там започват да произнасят името му по френски маниер с ударение на „о“-то. Баща му също е художник. Има и две сестри.

Признат е за най-добрия художник за последните 100 години, както и за най-скъпия и най-крадения.

Събития от датата

1147 г. — Реконкиста: Португалците, ръководени от крал Афонсу I и кръстоносците от Англия и Фландрия, превземат Лисабон от маврите след четиримесечна обсада, което е единствения успех на Втория кръстоносен поход.

1415 г. — Битка при Азенкур от Стогодишната война. Решителна английска победа.

1671 г. — Италианският астроном Джовани Доменико Касини открива третия по големина естествен спътник на Сатурн — Япет.

1760 г. — Джордж III се възкача на престола като крал на Великобритания и крал на Ирландия.

1859 г. — В Цариград княз Никола Богориди поставя основния камък на Желязната църква.

1861 г. — Създадена е фондовата борса в Торонто.

1878 г. — В Сливен е учредено първото в България дружество на Червения кръст (националната организация е създадена през 1885 г.).

1918 г. — Край Аляска потъва канадският кораб Принцеса София, загиват 398 души.

1927 г. — Край бреговете на Бразилия потъва италианският кораб Принцеса Мафалда, загиват 314 души.

1930 г. — Състои се венчаването на Борис III с принцеса Джованна Савойска.

1932 г. — Официално е открит първият участък от Автомагистрала А4 в Италия.

1936 г. — Адолф Хитлер и Бенито Мусолини създават Римо-Берлинската ос.

1944 г. — Втората световна война: Япония използва за пръв път камикадзе.

1945 г. — Република Китай поема управлението на Тайван.

1948 г. — България - Инструкция на ЦК на БРП (к) за прочистване на партийните организации от "чужди и кариеристични елементи".

1955 г. — В САЩ започва производството на първата микровълнова фурна.

1971 г. — Общото събрание на ООН приема резолюция, с която китайското представителство в организацията да се осъществява от Китайската народна република, вместо от Република Китай.

1978 г. — Президентът на САЩ Роналд Рейгън отпуска бюджетни средства за създаването на неутронна бомба.

2001 г. — Microsoft пускат на пазара Windows XP.

2004 г. — Президентът на Куба, Фидел Кастро, обявява, че транзакциите с щатски долари ще са забранени след 8 ноември.

2007 г. — Извършен е първият редовен полет с Еърбъс А380 — между Сингапур и Сидни.

Родени

1757 г. — Хайнрих Фридрих Карл, пруски държавник († 1831 г.)

1767 г. — Бенжамен Констан, швейцарски писател († 1830 г.)

1806 г. — Макс Щирнер, германски философ († 1856 г.)

1811 г. — Еварист Галоа, френски математик († 1832 г.)

1825 г. — Йохан Щраус (син), австрийски композитор, диригент и цигулар († 1899 г.)

1828 г. — Драган Цанков, министър-председател на България († 1911 г.)

1838 г. — Жорж Бизе, френски композитор († 1875 г.)

1864 г. — Евтим Дабев, български политик († 1946 г.)

1876 г. — Стефан Нойков, български военен деец († 1925 г.)

1879 г. — Никола Грънчаров, български учител († 1939 г.)

1881 г. — Пабло Пикасо, испански художник и скулптор († 1973 г.)

1886 г. — Никола Атанасов, български композитор († 1969 г.)

1887 г. — Владимир Мусаков, български писател († 1916 г.)

1892 г. — Димитър Силяновски, български юрист († 1971 г.)

1895 г. — Павел Панов, български военен деец († 1945 г.)

1902 г. — Борис Ангелушев, български художник († 1966 г.)

1911 г. — Михаил Янгел, съветски инженер († 1971 г.)

1915 г. — Антон Попов, български журналист († 1942 г.)

1921 г. — Михай I, крал на Румъния

1928 г. — Никола Тодориев, български учен († 2005 г.)

1929 г. — Здравко Милев, български шахматист († 1984 г.)

1929 г. — Петер Рюмкорф, немски поет, белетрист и драматург († 2008 г.)

1931 г. — Ани Жирардо, френска актриса

1938 г. — Михаел Бузелмайер, немски писател и поет

1942 г. — Никола Карадимов, български дипломат

1950 г. — Крис Норман, английски певец

1950 г. — Николай Въцов, български лекар

1951 г. — Рафаел Ваганян, арменски шахматист

1955 г. — Гейл Ан Хърд, американски филмов продуцент

1955 г. — Матиас Ябс, немски китарист

1960 г. — Освалдо Риос, пуерторикански актьор и музикант

1963 г. — Джон Ливън, шведски баскитарист

1968 г. — Валентин Станчев, български футболист

1969 г. — Нона Йотова, българска актриса и певица

1970 г. — Карстен Йоргенсен, датски спортист

1971 г. — Костадин Герганчев, български футболист

1981 г. — Шон Райт-Филипс, английски футболист

1984 г. - Кейти Пери, американска певица

1990 г. — Александър Киров, български футболист

1995 г. — Кончита Кембъл, канадска актриса

Починали

625 г. — Папа Бонифаций V (* ок. 550 г.)

1154 г. — Стивън, крал на Англия (* 1096 г.)

1400 г. — Джефри Чосър, английски поет (* 1343 г.)

1495 г. — Жуау II, крал на Португалия (* 1455 г.)

1647 г. — Еванджелиста Торичели, италиански физик и математик (* 1608 г.)

1760 г. — Джордж II, крал на Великобритания и Ирландия (* 1683 г.)

1906 г. — Тодор Бурмов, министър-председател на България (* 1834 г.)

1908 г. — Александър Ленски, руски артист (* 1847 г.)

1938 г. — Алфонсина Сторни, аржентинска поетеса (* 1892 г.)

1946 г. — Едуард Муни, американски духовник (* 1882 г.)

1957 г. — Едуард Дансени, ирландски писател (* 1878 г.)

1958 г. — Ари Калъчев, български живописец (* 1890 г.)

1971 г. — Михаил Янгел, съветски инженер (* 1911 г.)

1973 г. — Абебе Бикила, етиопски атлет (* 1932 г.)

1975 г. — Димитър Попов (академик), български химик-органик, академик (* 1894 г.)

1976 г. — Реймон Кьоно, френски писател (* 1903 г.)

1999 г. — Цанчо Цанчев, български кинооператор (* 1937 г.)

2002 г. — Ричард Харис, ирландски актьор (р. 1930 г.)

Празници

Казахстан — Ден на републиката (1990, обявяване на държавен суверенитет, национален празник)

Литва — Ден на конституцията (1992)

Румъния — Ден на армията

Гренада — Ден на благодарността (по повод на инвазията на сили на САЩ, Барбадос и Ямайка през 1983 и свалянето на военната диктатура)

Тайван — Възвръщане на Тайван под китайско управление (1945, след 50-годишна колониална власт на Япония)

