25 октомври - 144 години от рождението на Пабло Пикасо
снимка: pixabay.com
На днешната дата през 1881 г. в Малага, Испания, се ражда един от гениите на всички времена - Пабло Пикасо.
Той е изключително продуктивен художник. Неговото творчество преминава през много и различни периоди.
Създател е на кубизма (заедно с Жорж Брак), преминава през сюрреализма, но остава един от най-големите художници, повлияли изключително много развитието на изобразителното изкуство на XX-ти век. Фамилията Пикасо е от италиански произход, на испански се произнася с ударение на „а“, но тъй като той живее дълго време във Франция, там започват да произнасят името му по френски маниер с ударение на „о“-то. Баща му също е художник. Има и две сестри.
Признат е за най-добрия художник за последните 100 години, както и за най-скъпия и най-крадения.
Събития от датата
- 1147 г. — Реконкиста: Португалците, ръководени от крал Афонсу I и кръстоносците от Англия и Фландрия, превземат Лисабон от маврите след четиримесечна обсада, което е единствения успех на Втория кръстоносен поход.
- 1415 г. — Битка при Азенкур от Стогодишната война. Решителна английска победа.
- 1671 г. — Италианският астроном Джовани Доменико Касини открива третия по големина естествен спътник на Сатурн — Япет.
- 1760 г. — Джордж III се възкача на престола като крал на Великобритания и крал на Ирландия.
- 1859 г. — В Цариград княз Никола Богориди поставя основния камък на Желязната църква.
- 1861 г. — Създадена е фондовата борса в Торонто.
- 1878 г. — В Сливен е учредено първото в България дружество на Червения кръст (националната организация е създадена през 1885 г.).
- 1918 г. — Край Аляска потъва канадският кораб Принцеса София, загиват 398 души.
- 1927 г. — Край бреговете на Бразилия потъва италианският кораб Принцеса Мафалда, загиват 314 души.
- 1930 г. — Състои се венчаването на Борис III с принцеса Джованна Савойска.
- 1932 г. — Официално е открит първият участък от Автомагистрала А4 в Италия.
- 1936 г. — Адолф Хитлер и Бенито Мусолини създават Римо-Берлинската ос.
- 1944 г. — Втората световна война: Япония използва за пръв път камикадзе.
- 1945 г. — Република Китай поема управлението на Тайван.
- 1948 г. — България - Инструкция на ЦК на БРП (к) за прочистване на партийните организации от "чужди и кариеристични елементи".
- 1955 г. — В САЩ започва производството на първата микровълнова фурна.
- 1971 г. — Общото събрание на ООН приема резолюция, с която китайското представителство в организацията да се осъществява от Китайската народна република, вместо от Република Китай.
- 1978 г. — Президентът на САЩ Роналд Рейгън отпуска бюджетни средства за създаването на неутронна бомба.
- 2001 г. — Microsoft пускат на пазара Windows XP.
- 2004 г. — Президентът на Куба, Фидел Кастро, обявява, че транзакциите с щатски долари ще са забранени след 8 ноември.
- 2007 г. — Извършен е първият редовен полет с Еърбъс А380 — между Сингапур и Сидни.
Родени
- 1757 г. — Хайнрих Фридрих Карл, пруски държавник († 1831 г.)
- 1767 г. — Бенжамен Констан, швейцарски писател († 1830 г.)
- 1806 г. — Макс Щирнер, германски философ († 1856 г.)
- 1811 г. — Еварист Галоа, френски математик († 1832 г.)
- 1825 г. — Йохан Щраус (син), австрийски композитор, диригент и цигулар († 1899 г.)
- 1828 г. — Драган Цанков, министър-председател на България († 1911 г.)
- 1838 г. — Жорж Бизе, френски композитор († 1875 г.)
- 1864 г. — Евтим Дабев, български политик († 1946 г.)
- 1876 г. — Стефан Нойков, български военен деец († 1925 г.)
- 1879 г. — Никола Грънчаров, български учител († 1939 г.)
- 1881 г. — Пабло Пикасо, испански художник и скулптор († 1973 г.)
- 1886 г. — Никола Атанасов, български композитор († 1969 г.)
- 1887 г. — Владимир Мусаков, български писател († 1916 г.)
- 1892 г. — Димитър Силяновски, български юрист († 1971 г.)
- 1895 г. — Павел Панов, български военен деец († 1945 г.)
- 1902 г. — Борис Ангелушев, български художник († 1966 г.)
- 1911 г. — Михаил Янгел, съветски инженер († 1971 г.)
- 1915 г. — Антон Попов, български журналист († 1942 г.)
- 1921 г. — Михай I, крал на Румъния
- 1928 г. — Никола Тодориев, български учен († 2005 г.)
- 1929 г. — Здравко Милев, български шахматист († 1984 г.)
- 1929 г. — Петер Рюмкорф, немски поет, белетрист и драматург († 2008 г.)
- 1931 г. — Ани Жирардо, френска актриса
- 1938 г. — Михаел Бузелмайер, немски писател и поет
- 1942 г. — Никола Карадимов, български дипломат
- 1950 г. — Крис Норман, английски певец
- 1950 г. — Николай Въцов, български лекар
- 1951 г. — Рафаел Ваганян, арменски шахматист
- 1955 г. — Гейл Ан Хърд, американски филмов продуцент
- 1955 г. — Матиас Ябс, немски китарист
- 1960 г. — Освалдо Риос, пуерторикански актьор и музикант
- 1963 г. — Джон Ливън, шведски баскитарист
- 1968 г. — Валентин Станчев, български футболист
- 1969 г. — Нона Йотова, българска актриса и певица
- 1970 г. — Карстен Йоргенсен, датски спортист
- 1971 г. — Костадин Герганчев, български футболист
- 1981 г. — Шон Райт-Филипс, английски футболист
- 1984 г. - Кейти Пери, американска певица
- 1990 г. — Александър Киров, български футболист
- 1995 г. — Кончита Кембъл, канадска актриса
Починали
- 625 г. — Папа Бонифаций V (* ок. 550 г.)
- 1154 г. — Стивън, крал на Англия (* 1096 г.)
- 1400 г. — Джефри Чосър, английски поет (* 1343 г.)
- 1495 г. — Жуау II, крал на Португалия (* 1455 г.)
- 1647 г. — Еванджелиста Торичели, италиански физик и математик (* 1608 г.)
- 1760 г. — Джордж II, крал на Великобритания и Ирландия (* 1683 г.)
- 1906 г. — Тодор Бурмов, министър-председател на България (* 1834 г.)
- 1908 г. — Александър Ленски, руски артист (* 1847 г.)
- 1938 г. — Алфонсина Сторни, аржентинска поетеса (* 1892 г.)
- 1946 г. — Едуард Муни, американски духовник (* 1882 г.)
- 1957 г. — Едуард Дансени, ирландски писател (* 1878 г.)
- 1958 г. — Ари Калъчев, български живописец (* 1890 г.)
- 1971 г. — Михаил Янгел, съветски инженер (* 1911 г.)
- 1973 г. — Абебе Бикила, етиопски атлет (* 1932 г.)
- 1975 г. — Димитър Попов (академик), български химик-органик, академик (* 1894 г.)
- 1976 г. — Реймон Кьоно, френски писател (* 1903 г.)
- 1999 г. — Цанчо Цанчев, български кинооператор (* 1937 г.)
- 2002 г. — Ричард Харис, ирландски актьор (р. 1930 г.)
Празници
- Казахстан — Ден на републиката (1990, обявяване на държавен суверенитет, национален празник)
- Литва — Ден на конституцията (1992)
- Румъния — Ден на армията
- Гренада — Ден на благодарността (по повод на инвазията на сили на САЩ, Барбадос и Ямайка през 1983 и свалянето на военната диктатура)
- Тайван — Възвръщане на Тайван под китайско управление (1945, след 50-годишна колониална власт на Япония)
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!