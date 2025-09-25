25 септември 1513 г. – Балбоа достига Тихия океан

снимка: Carlos Siu, Уикипедия



Испанският конкистадор Васко Нунес де Балбоа става първият европеец, успял да види Тихия океан.

Изследовател, губернатор и авантюрист, той е вдъхновен от откриването на Новия свят от Христофор Колумб и през 1500 г. тръгва на първото си пътешествие като член на експедицията на Родриго де Бастидас.



През 1501 г. експедицията пресича Карибите и достига до бреговете на днешните Колумбия и Венецуела, след което плава край северните брегове на Южна Америка. През 1508 г. испанският крал Фердинанд II изпраща експедиция със задача да завоюва т.нар. Terra Firme, разположена на територията на днешната Панама. През 1509 г. в опит да избяга от своите кредитори Балбоа тайно се качва на кораб, за да достигне до новите колонии в Централна Америка.



На следващата година той основава първата постоянна испанска колония на континента и я нарича Санта Мария ла Антигуа дел Дариен, като става и неин управител и постепенно се превръща в истински конкистадор - воюва с местните племена, изследва планините в търсене на злато и роби, разширява териториите си. От местните за първи път чува за "другото море", богато на злато.



През 1513 г. започва да набира желаещи за нова експедиция, а на 1 септември поема през Панамския провлак начело на 190 мъже. На 25 септември 1513 г. преди обед Балбоа пръв съзира на хоризонта непознатия дотогава за европейците океан. Той нарича околната територия Сан Мигел, а откритото море - Южно, тъй като е пътувал на юг, за да го открие.



Какво още се е случило на днешната дата?Събития



1396 г. — Султан Баязид I разгромява кръстоносната армия на унгарския крал и император на Свещената римска империя Сигизмунд Люксембургски в Битката при Никопол, и продължава настъплението си в Европа.

1768 г. — Руско-турска война (1768-1774): Султан Мустафа III обявява война на Русия.

1794 г. — Oснован e град Одеса.

1869 г. — В Браила (Румъния) е създадено Българското книжовно дружество (БКД), трансформирано по-късно в Българска академия на науките (БАН).

1918 г. — Подписан е Берлински протокол между представители на Царство България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, с който Северна Добруджа се предава на Царство България.

1923 г. — Започва Бойчиновският бой при гара Бойчиновци, което е едно от най-големите сражения по време на Септемврийското въстание в България.

1974 г. — Група учени излизат със съобщението, че продължаващото използване на аерозоли може да доведе до образуване на дупка в озоновия слой на атмосферата на Земята, покачване на температурата на планетата и рязък скок в раковите заболявания.

1990 г. — България става член на Международния валутен фонд и на Световната банка.

1998 г. — Бордът на директорите на Международния валутен фонд одобрява шестото 3-годишно споразумение с България, според което на страната се предвижда да бъдат отпуснати 840 000 000 долара.

