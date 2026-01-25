25 януари - Ден на българското радио

снимка: pexels.com

На 25 януари българското радио отбелязва своя празник.

През 1907 г., според договор между българското и руското правителство, до село Франга (днес Каменар), северно от Варна, започва работа първият български безжичен телеграф. През лятото на 1911 г. на борда на крайцера „Надежда” започва да работи радиостанция. На 1 май 1912 г., влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга, „която служи за приемане и предание на телеграми от странство и България”.

Началото на общественото радиоразпръскване в България е поставено през 1929 г., когато група инженери, начело с техника Георги Вълков, построяват 60-ватов радиопредавател в Инженерната работилница в София. През последната седмица на месец ноември 1929 г. в ефир за първи път прозвучават думите „Ало, ало, тук е Радио София!". Впоследствие радиото навлиза в масова употреба из цяла България, като става едно от основните средства за далекосъобщения.

На 25 януари 1935 г. Цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръскването в България става държавна собственост. Днес този ден се отбелязва като Деня на Българското радио.

Събития от датата





41 г. — Сенатът избира Клавдий за римски император.

1327 г. — 14-годишният Едуард III става крал на Англия, но страната се управлява от неговата майка кралица Изабела Френска и нейният любовник.

1479 г. — С подписване на мирен договор в Константинопол е прекратена 15-годишната война между Венеция и Османската империя.

1554 г. — Основана е йезуитска мисия, около която по-късно се образува град Сао Пауло.

1755 г. — Основан е Московският университет.

1791 г. — В Канада са формирани две провинции: Горна Канада (Онтарио) и Долна Канада (Квебек).

1858 г. — За първи път е изпълнен Сватбения марш на Менделсон.

1878 г. — Руско-турска война (1877-1878): Руската армия освобождава Лозенград.

1879 г. — Основана е Българска народна банка.

1881 г. — В София е открита Държавна печатница.

1895 г. — Натуралният десятък в България е заменен с поземлен данък.

1901 г. — Съставено е двадесет и първото правителство на България, начело с Рачо Петров.

1902 г. — В Русия е отменено смъртното наказание.

1915 г. — Александър Бел провежда първият трансамерикански телефонен разговор — между Ню Йорк и Сан Франциско.

1919 г. — Страните от Антантата одобряват план за създаването на Общество на народите.

1919 г. — В Ню Йорк е открит най-големият хотел в света — Пенсилвания, с 2200 стаи.

1924 г. — В подножието на Монблан в Шамони (Франция) започват първите Зимни олимпийски игри.

1935 г. — С указ на цар Борис III е създадено Българско национално радио.

1942 г. — Втората световна война: Тайланд обявява война на САЩ и Великобритания.

1945 г. — В София е създаден Народен театър на младежта.

1947 г. — Американският гангстер Ал Капоне умира от сифилис.

1949 г. — В Израел се провеждат първите парламентарни избори.

1949 г. — Публикувано е съобщение за образуването на СИВ с участието на страните от социалистическия блок България, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия.

1959 г. — Започват редовни пътнически самолетни полети между САЩ и Европа.

1971 г. — Генерал Иди Амин завзема властта в Уганда чрез военен преврат и установява военна диктатура в страната за следващите осем години.

1980 г. — Американският кораб на въздушна възглавница SES-100B прави рекорд за военен плавателен съд, достигайки скорост 170 км/ч.

1981 г. — Бившият министър-председател на Китай Чан Чжунчжао и вдовицата на Мао Дзъдун са осъдени на смърт.

2004 г. — Опъртюнити каца на повърхността на Марс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!