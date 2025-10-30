250 килограмов звяр бе повален в българска гора

Кадър razgradnews.net

Няколко седмици след началото на ловния сезон за едър дивеч ловна слука споходи отново ловно-рибарската дружинка в село Свещари, Разградска област с председател Павлин Петков, предаде razgradnews.net.

Шукри Шукриев от дружинката – гонач, в съботния ден успя да повали с точен изстрел 250-килограмов глиган.

