250 килограмов звяр бе повален в българска гора
30.10.2025 / 10:53 0
Кадър razgradnews.net
Няколко седмици след началото на ловния сезон за едър дивеч ловна слука споходи отново ловно-рибарската дружинка в село Свещари, Разградска област с председател Павлин Петков, предаде razgradnews.net.
Шукри Шукриев от дружинката – гонач, в съботния ден успя да повали с точен изстрел 250-килограмов глиган.
