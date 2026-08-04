2500 нелегално влезли мигранти още са в Сеута

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Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в Сеута след масовото нахлуване миналата седмица. Правителството в Мадрид твърди, че не е имало разузнавателни данни за мащаба на кризата.

Четири дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Сеута, в автономния град остават около 2500 души, влезли незаконно, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти в Сеута посочват, че броят на онези, които не са се върнали, възлиза на между 3000 и 5000 души.

Именно тези цифри цитира и кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас, който в интервю за телевизия Telecinco говори за "мъката, ужаса, чувството за безсилие и страха", обзели града – чиято териториална цялост е била "нарушена" от приток на мигранти, предаде БНР.

По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Мароко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането, пише novini.bg.

На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза.

Редактор "Екип на Петел",

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