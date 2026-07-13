255 евро глоба за украинския тираджия с износени гуми, засечен по "Тракия"
снимки: МВР
След поредицата тежки катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински ТИР, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите е липсвал напълно, а камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността.
Комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР-Стара Загора, каза в ефира на Нова телевизия, че в областта има въведена организация в петък, събота и неделя за отбиване на камионите от магистралата и отклоняването им по алтернативни маршрути.
Вчера патрул на полицията е забелязал ТИР-а да се движи по „Тракия” и го е отклонил при 213 км, разказа комисарят и допълни, че тогава полицаите установили, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.
„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите, българските или европейските”, заяви комисар Вълов.
Според него трябва да се завиши контролът. „Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен”, посочи Вълов.
Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени 7 от гумите на ТИР-а преди да продължи.
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