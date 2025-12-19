26% от делата във Варна, препратени за процедура по медиация, са приключили със споразумение

снимка: Окръжен съд Варна

През последните пет месеца, в съдилищата в съдебния район на Окръжен съд - Варна са

приключили 34 от препратените към задължителна информационна среща дела. Целта на

информационните срещи е да представи възможностите и предимствата на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове.

В резултат от проведените срещи и последвалите медиационни процедури, при 9 от 34-

те приключили е постигнато взаимно приемливо споразумение, което представлява успех от 26%. Седемнайсет дела са приключили още на информационна среща, без да са преминали в процедура.

Делата, завършили със спогодба, са предимно от категорията на семейните правоотношения – издръжка, искове за развод и недействителност на брака, както и дела за изменение на мерките за упражняване на родителските права, съобщават от пресслужбата на съда.

В един от случаите производството в съда е било спряно по взаимно съгласие на

страните, за да им бъде дадена възможност да финализират постигната спогодба в рамките на медиационната процедура.

Получените резултати показват нарастваща ефективност и доверие в медиацията като

по-бърз, по-гъвкав и по-малко конфликтен начин за разрешаване на семейни и други

граждански спорове.

От 28 юли 2025 г. медиацията в съдебната система навлезе в нов етап на развитие. След

законодателни промени и влизането в сила на Наредба № 12, уреждаща отношенията, свързани с провеждането на информационни срещи и процедурите по медиация по висящи съдебни дела, Съдебните центрове по медиация, открити към окръжните съдилища.

Съгласно законовите промени, страните по определени видове граждански и търговски

дела, разглеждани в Окръжен съд – Варна и в районните съдилища на Варна, Провадия и

Девня, се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация. След като

медиаторът (професионалисти, специално обучени да разрешават спорове и вписани в регистър на Министерството на правосъдието) обясни на страните какво представлява процедурата, те могат да обсъдят с него и възможностите за постигане на споразумение по конкретния спор.

След това, ако преценят, страните в съдебния център могат да проведат процедура по медиация по предмета на висящо съдебно дело. Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. То има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от съда, който разглежда делото, включително когато страните са се споразумели по въпроси, излизащи извън предмета на делото, посочват от съда.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!