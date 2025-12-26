26 декември e Денят на бащата
На втория ден от Коледа се отбелязва Денят на Бащата.
Денят на бащата е празник, на който се чества бащинството и родителските грижи на мъжете. Обикновено на този ден се правят подаръци на бащите и семейството празнува заедно през деня. Празникът прославя бащите и бъдещите бащи.
В повечето страни Денят на бащата е светски празник. Той съществува навсякъде по света, но се отбелязва на различни дати.
Православната църква го чества на 26 декември. В този ден се чества паметта на Св. Йосиф Обручник, на цар Давид като славен родоначалник на Исуса Христа и на Яков, брат Божий, пръв християнски епископ на гр. Ерусалим.
Според католическата традиция празникът се чества на деня на св. Йосиф - 19 март.
В Аржентина, Великобритания, Венецуела, Еквадор, Зимбабве, Индия, Ирландия, Канада, Китай, Колумбия, Коста Рика, Куба, Малайзия, Малта, Мексико, Пакистан, Панама, Перу, Филипините, Сингапур, Словакия, САЩ, Турция, Франция, Холандия, Чили, Швейцария, Южна Африка и Япония Денят на бащата се отбелязва през третата неделя от месец юни.
В Русия път празникът се чества на 23 февруари - Ден на защитника на отечеството, военен празник, считан от мнозина за ден на мъжа.
В последните години широка популярност добива американският вариант, който се отбелязва третата неделя на юни. За първи път е честван във Вашингтон през 1909 г., а през 1972 година президентът Ричард Никсън го обявява за официален празник.
