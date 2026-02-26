26 февруари 1908 г. - Ражда се бащата на Дафи Дък и Бъгс Бъни

снимка: Moheen Reeyad, Уикипедия

В Тейлър, Тексас се ражда Фредерик Бийн „Фред/Текс“ Айвъри – американски аниматор, художник, озвучител и режисьор, който по-късно ще твори в рамките на Златната епоха на Холивудската анимация.

По-голямата част от кариерата си прекарва в Warner Bros. и Metro-Goldwyn-Mayer, където създава героите Дафи Дък, Бъгс Бъни, Друпи и катерицата Скруи и спомага за изграждането на Порки Пиг.

Влиянието на Айвъри може да се види във почти всички анимационни поредици, които студията създават през 40-те и 50-те години на миналия век. Неговият стил отвежда анимацията до нови висини и показва, че в нея могат да се правят неща, които в истинските филми са невъзможни.

Той озвучава и някои треторазрядни герои (например Дядо Коледа в Who Killed Who?). Понякога обаче е замествал Бил Томпсън, отговорен за Друпи.

Умира в Бърбанк, Калифорния от рак на черния дроб на 26 август 1980 г.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 364 г. — Валентиниан I става римски император.



• 1616 г. — На Галилео Галилей е забранено да преподава астрономията на Николай Коперник, тъй като противоречи на тълкуването на Светото писание.



• 1815 г. — Наполеон Бонапарт извършва бягство от остров Елба, след което се насочва с привърженици към Париж с намерение да завземе властта.



• 1848 г. — Във Франция е провъзгласена Втората република.



• 1899 г. — Константин Иречек публикува статия, в която описва партизанщината в българския политически живот.



• 1915 г. — Първата световна война: За първи път в история в бойните действия се използва огнехвъргачка от армията на Германия.



• 1919 г. — В щата Аризона (САЩ) е учреден националният парк Гранд каньон.



• 1927 г. — Полша приема националния си химн.



• 1935 г. — Шотландският изобретател Робърт Уотсън-Уат демонстрира първия радиолокатор.



• 1936 г. — По нареждане на Хитлер в Германия започва производството на леките коли Фолксваген.



• 1951 г. — В САЩ президентските мандати са ограничени на два.



• 1952 г. — Британският премиер Уинстън Чърчил обявява, че страната притежава атомна бомба.



• 1961 г. — Хасан II става крал на Мароко.



• 1966 г. — САЩ изстрелват първия си космически кораб от серията Аполо без екипаж.



• 1967 г. — САЩ започва военна офанзива срещу главната квартира на Виетконг.



• 1980 г. — Израел и Египет установяват дипломатически отношения.



• 1991 г. — Американецът Тим Бърнърс-Ли представя първият уеб браузър.



• 1993 г. — Извършен е Атентат срещу Световния търговски център в Ню Йорк, при който загиват 6 души, а над 1000 са ранени.



• 2004 г. — Президентът на Република Македония Борис Трайковски загива в самолетна катастрофа близо до Мостар (Босна и Херцеговина).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!