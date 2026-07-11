26-годишен младеж е намерен мъртъв в Перник

Снимка: МВР

ялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз до надлез "Иван Вазов” в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява, предава БНР.

Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от ОДМВР. Тялото е закарано за аутопсия.

Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил част от агитката на футболен клуб "Миньор”.

Редактор "Екип на Петел",

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