26-годишен загина при катастрофа с кола и автобус тази сутрин край Плевен
Булфото
Мъж на 26 години е загинал при катастрофа тази сутрин край Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.
Инцидентът е станал на пътя между селата Гривица и Згалево. Сигналът е подаден в 7:25 часа, предаде БТА.
По първоначална информация на завой лек автомобил, управляван от 26-годишния шофьор, се е блъснал в автобус на обществения транспорт по линията Плевен – Каменец.
Ударът е бил изключително силен, а младият шофьор е загинал на място. Екип на пожарната от областния град е разрязал деформираните ламарини на автомобила, за да извади тялото на загиналия водач.
Тялото е приведено за аутопсия. В автобуса няма загинали. На място се извършват огледи от служители на Първо районно управление – Плевен, и на районното управление в Пордим.
По информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ заради катастрофата е въведена временна организация на движението. Движението в участъка е ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходния маршрут: път I-3 Гривица – Пордим – път III-3501 Пордим – Згалево.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!