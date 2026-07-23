26-годишен загина при катастрофа с кола и автобус тази сутрин край Плевен

Булфото

Мъж на 26 години е загинал при катастрофа тази сутрин край Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Инцидентът е станал на пътя между селата Гривица и Згалево. Сигналът е подаден в 7:25 часа, предаде БТА.

По първоначална информация на завой лек автомобил, управляван от 26-годишния шофьор, се е блъснал в автобус на обществения транспорт по линията Плевен – Каменец.

Ударът е бил изключително силен, а младият шофьор е загинал на място. Екип на пожарната от областния град е разрязал деформираните ламарини на автомобила, за да извади тялото на загиналия водач.

Тялото е приведено за аутопсия. В автобуса няма загинали. На място се извършват огледи от служители на Първо районно управление – Плевен, и на районното управление в Пордим.

По информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ заради катастрофата е въведена временна организация на движението. Движението в участъка е ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходния маршрут: път I-3 Гривица – Пордим – път III-3501 Пордим – Згалево.

Редактор "Екип на Петел",

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