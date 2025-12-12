26-годишна българка от gen Z стана управител на Кауфланд

Кадър Кауфланд

Поколението Z вече е под светлините на прожекторите - и има защо. Израснали с технологиите, те са изключително будни, открити в общуването и силно ангажирани с теми като равенство, околна среда, социални каузи и ментално здраве. Истината е, че те вече разгръщат пълния си професионален потенциал и могат да вземат смели решения и да бъдат лидери, пише boulevardbulgaria.bg.

Пример за това е 26-годишната Ирена Димитрова от Ботевград, която след броени дни ще стане управител на най-новия и модерен магазин на Kaufland-Театрална в столичния квартал „Оборище“.

Летящият старт

Ирена започва работа във веригата преди 8 години като служител на витрина с обслужване в родния си град. Тя избира компанията за свой първи работодател, привлечена от гъвкавото работно време, което ѝ дава възможност едновременно да учи и работи. Това, което я мотивира, са срещите и комуникацията с различни хора, както и доверието, което получава. „След три месеца като служител на витрината ме повишиха в ръководител на отдел заради отговорността, която показвах. Това е едно от нещата, с които най-много се гордея“, разказва Ирена.

Постепенно започва да работи на повече часове, да опознава процесите и да навлиза в тях в дълбочина. Над четири години заема позиция ръководител на сектор „Свежи храни“, което се превръща в естествена стъпка към следващото ѝ израстване.

Когато дойде твоят момент

През последната година Ирена се обучава за управител в различни столични магазини, в очакване на важен за нея момент. И ето че това се случва - тя получава предложение да заеме позицията „управител“ на най-новия обект на веригата в столичния район „Оборище“ – Kaufland.

Когато научава за предложението, тя е повече от развълнувана: „Много обичам предизвикателствата, особено големи и нови като това. Винаги съм готова да дам всичко от себе си, когато се появи нова възможност за развитие.“

Нетърпелива за предстоящия старт, Ирена „повдига завесата“ и към концепцията на самия обект, който ще бъде уникален за веригата. „Кварталът, в който ще отвори новият магазин, е специален, защото е в центъра на града. Това е първият магазин на Kaufland, разположен в жилищна сграда, затова концепцията му е да бъде насочен и към живущите в комплекса, като предлага повече домашни потреби. Друг акцент в него ще са био продуктите за по-здравословен начин на живот“, разказва още тя.

Подкрепата на екипа

„Екипите, с които съм работила, винаги са били зад мен. Може би отношението, което съм получавала и продължавам да получавам от тях, е най-голямата ми мотивация да продължавам да се развивам“, казва Ирена.

Един от хората, към които изпитва специална благодарност, е регионалният ѝ мениджър Десислав Банков. Той е човекът, който ѝ дава насоки, увереност и подкрепа през годините. „Работата ме научи на повече зрялост, да реагирам адекватно в различни ситуации и да преценявам хората. Израснах много в тези осем години“, добавя бъдещата управителка, която междувременно завършва и висшето си образование с магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС.

Уроците от спорта

Спортът също изгражда Ирена като човек. Тя тренира таекуондо повече от 14 години. За този период достига най-високата степен в бойното изкуство - черен колан и има над 40 медала. Таекуондото я учи на издръжливост и организираност. „Необходимо е да си много стриктен и дисциплиниран в спорта, за да постигаш успехи“, казва тя.

Освен от професионалните и спортни успехи, Ирена изпитва истинско удовлетворение от признанието на своите родители. „Майка ми и баща ми са най-голямото ми вдъхновение и опора. Винаги са били горди, че на такава крехка възраст съм успяла да постигна толкова в работната си среда. Когато се прибера вкъщи, се чувствам най-щастлива“, казва Ирена, която със сигурност е и най-голямата гордост на своите родители.

Gen Z: Лидерство с човешко лице

За финал Ирена споделя, че пристъпва към новата си роля със спокойствие и ясна визия. За нея да си лидер не означава да гледаш на останалите отвисоко, а да имаш търпението да работиш рамо до рамо с хората си. Да можеш да изградиш екип, в който има разбирателство и подкрепа. Историята ѝ е доказателство, че поколението Gen Z е готово да заема лидерски роли с увереност, емпатия и силна работна етика. И че когато компаниите им дадат шанс, подкрепа и път за развитие, младите хора могат да постигнат много.

