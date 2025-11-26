26 ноември 1922 г. - Отварят гробницата на Тутанкамон за първи път от 3000 години

снимка: Hajor, Уикипедия

26 ноември 1922 г. Британският археолог Хауърд Картър прави малка дупка в една здраво затворена врата и се превръща в първия човек, който стъпва в гробницата на Тутанкамон в Луксор, Египет за последните 3000 години.

Съкровището в нея е скромно за стандартите на фараоните. Освен бижута и злато, Картър открива и колесница, скулптури и оръжия.

Може би най-впечатляващата ноходка е каменният саркофаг с три ковчега, поставени един върху друг. В последния, изработен от солидно злато, се намирало мумифицираното тяло на Тутанкамон, запазено над 3200 години.

