26 октомври – 135 години от смъртта на автора на "Приключенията на Пинокио"

фото: Sailko, Уикипедия

Карло Лоренцини, по-известен с псевдонима си Карло Колоди, е световноизвестен италиански детски писател и журналист.

Роден е на 24 ноември 1826 г. във Флоренция, Италия.



Автор на книгата „Приключенията на Пинокио“, която започва да излиза в подлистник към „Детски вестник“ на 7 юли 1881 година. Взима творческото си име Колоди (Collodi) от родното място на майка си.



По време на войните за независимост на Италия през 1848 и 1860 г., той служи като доброволец в тосканската армия. За интереса му към политиката свидетелстват ранните му литературни творби, както и основаването на сатиричния вестник Il Lampione. Въпреки наложената му цензура през 1849 г., вестникът отново се появява през май 1860 г.



Лоренцини става популярен още през 1856 г. с романа си "In vapore", като паралелно с това развива активна журналистическа дейност и в други политически вестници като "Il Fanfulla". По същото време той започва работа в Комисията по цензурата на театъра и написва няколко сатирични скеча и истории, сред които "Macchiette" (1880), "Occhi e nasi" (1881), "Storie allegre" (1887).



През 1875 г. Карло Лоренцини прави първите си опити в детската литература, превеждайки приказките на известния френския писател Шарл Перо. Една година по-късно Колоди написва "Giannettino", "the Minuzzolo" и "Il viaggio per l'Italia di Giannettino" - поредица, която представя обединяването на Италия през призмата на ироничните мисли и действия на главния герой Giannettino.



Лоренцини е очарован от идеята да използва мили и добродушни, но в същото време мошенически персонажи при изразяването на собствените си убеждения, използвайки алегории. През 1880 г. той започва да пише "Storia di un burattino" ("The story of a marionette"), наречена също така "Приключенията на Пинокио", публикувайки я като подлистник в първия детски вестник в Италия - "Il Giornale dei Bambini".



Карло Колоди умира, без да подозира, че неговите произведения ще го направят световноизвестен. По подобие на алегорията в историята на най-известния му герой, Пинокио накрая заживява свой собствен живот, отделен от този на своя автор.



Карло Лоренцини умира във Флоренция на 26 октомври 1890 г. Погребан е в базиликата „San Miniato al Monte.“

