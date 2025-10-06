26 села в община Трън са без електричество

Снимка: Пиксабей

Четвърти ден екипи на ЕРМ Запад работят по възстановяване на електрозахранването в община Трън. Електропреносните мрежи са засегнати сериозно, съобщават от Общината.

Усилията са съсредоточени в направата на просеки за достъп до Вуканския далекопровод.

Работи се усилено и за възстановяването на захранването по направленията Врабча - Банкя – Богойна, Велиново - Милкьовци – Ерул, Реяновци - Джинчовци – Стрезимировци.

Равносметката към момента е 26 села са без електричество, а 9 са с частично пуснато електричество, каза за БНР кметът на Трън Цветислава Цветкова.

Към днешния следобед 80% от пътищата в общината са проходими. С повишено внимание е придвижването по маршрута Стайчовци - Вълча поляна - Долна Мелна - Шипковица.

Изпратени са екипи за разчистване на пътищата в Долномелънския район, както и към село Ерул с подход от село Душинци.

Качването към Ерул по черния път от Милкьовци засега е невъзможно, предупреждават от Общинския кризисен щаб. Днес е проведена среща с кметовете и кметските наместници.

"Тя беше най- вече за да разбера имаме ли хора, които са бедстващи, как е положението по населените места, по махалите, всичко ли е разчистено. Проблеми от тази гледна точка нямаме. Имаме три махали в Леворечкия район, говорим за Видрар и Пенкьовци, в които утре ще изпратим хора, за да разчистват. Имаше проблем с една баба в Ерул, в Маринкова махала. Изпратили сме хора, почистили сме", каза Цветислава Цветкова.

