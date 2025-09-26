26 септември - Европейски ден на езиците

снимка: pexels.com

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

Основни цели на Европейския ден на езиците:



- Да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство.



- Да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа.



- Да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст.



26 септември в историята:



Събития



1371 г. — В Битката при Черномен армията на османския султан Мурад I разгромява обединените сили на сърби и българи.

1580 г. — Сър Франсис Дрейк и неговата експедиция акостират в Плимут след 33-месечно околосветско пътешествие. Те стават първите британци, обиколили Земята.

1687 г. — Партенонът в Атина е частично разрушен след експлозия причинена от бомбардировките на венецианските сили срещу Османската армия, разположена край Атина.

1907 г. — Английската колония Нова Зеландия става доминион – самоуправляваща се държава в състава на Британската империя, признаваща върховната власт на английския крал (кралица).

1918 г. — Започва последното голямо сражение през Първата световна война – битката за Аргон.

1934 г. — Пуска се на вода най-големият пътнически кораб на компания "Кунард лайн" ­ "Куин Мери".

1950 г. — Войски на ООН завземат отново Сеул от севернокорейците.

1957 г. — Спектакълът Уестсайдска история на Ленард Бърнстейн започва да се играе на Бродуей.

1960 г. — В Чикаго е проведен първият телевизионен предизборен дебат между кандидатите за президенти Ричард Никсън и Джон Кенеди.

1960 г. — Фидел Кастро произнася най-дългата реч в историята на ООН ­- 4 часа и 29 минути, с която обявява подкрепата на Куба за СССР.

1961 г. — Боб Дилън прави дебюта си.

1962 г. — Обявено е създаването на Арабска република Йемен.

1969 г. — Издаден е предпоследния студиен албум на британската рок група Бийтълс - Abbey Road.

1983 г. — Студената война: Съветският военнослужещ Станислав Петров предотвратява потенциална световна ядрена война, след като правилно приема, че предупреждението за ракетно нападение от страна на САЩ е компютърна грешка и не изпълнява предписанията за ответна реакция.

1984 г. — Китай и Англия постигат споразумение за преминаването на Хонконг под китайско управление от 1997 г.

1988 г. — Атлетът Бен Джонсън връща своя златен медал за бягане на 100 метра на XXIV летни олимпийски игри в Сеул заради положителни допинг проби.

1989 г. — Европейската общност приема план за подпомагане на Полша и Унгария — програма ФАР (PHARE).

1996 г. — Правителството на България подготвя протокол за присъединяването на страната към Световната търговска организация (СТО).

