26 шофьори се качиха зад волана след употреба на алкохол

Снимка Булфото

Полицията спипа много шофьори в нарушение на пътя.

12 337 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщават от пресцентъра на МВР.

Извършен е контрол на 16 114 водачи и пътници. Съставени са 3954 фиша и 537 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 16 са управлявалите с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират седем водачи, петима са отказали да бъдат тествани, пише novini.bg.

