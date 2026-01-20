26 юни 2026 г. – най-атрактивната дата за сватба тази година във Варна

Снимка: Пиксабей

Датите с натрупване на цифрите "2" и "6" са най-предпочитани за сключване на брак във Варна тази година, а хит сред влюбените е 26 юни 2026-а. Това съобщи за Радио Варна Албена Ралчева, организатор "Бракове" в Ритуалната зала в морската столица.

Само няколко са свободните часове в графика за 26 юни, каза още тя, след което допълни: "Хората винаги са вярвали в доброто, в символиката на орисването, за да им е щастлив и гладък съвместният живот."

116 са сключените бракове през 2025 г. между български и чуждестранни граждани, като 18 са ритуалите на изцяло чуждестранните двойки. Няма граници във възрастта, обобщи Ралчева – от 18 до 70-годишни се вричат във вярност. Ралчева е категорична, че за любовта между двойките свидетелстват очите и погледът, които никога не лъжат. Личи си, още когато идват да се записват, заяви Албена Ралчева.

Предпочитани в Обредния дом на Варна са както класическият, така и фолклорният ритуал. През лятото пък любимо място за сключване на брак е дворът на Ритуалната зала. Част от равносметката за 2025 г. е златната сватба на изключително харизматична двойка, която е участвала активно в подготовката на щастливото събитие. Това са достолепни двойки с добро възпитание, които са доказателство, че за любовта граници няма.

