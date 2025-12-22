2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"

Снимка: Булфото, архив

70% спад на нелегалната миграция за 2025 година отчете директорът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов. Днес "Гранична полиция" отбелязва 138 години от създаването си, посочва БНТ.

Главен комисар Антон Златанов каза още, че в системата тече сериозна модернизация. Закупени са автомобили, дронове, антидрон система като финансирането е чрез еврофондовете. Много хора, според него, искат да служат в "Гранична полиция".

2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места. Колкото до опазването на границите ни след влизането в Шенген, Златанов отчете, че средно на месец се залавя по една група каналджии.

"През последните месеци се наложи наши колеги да спират превозни средства, пълни с мигранти с разпъване на шипове, след гонки, така че че това ни е основното предизвикателство пред българо-гръцката граница. Също така трафикът на наркотици и на други забранени субстанции. През румънската граница... и там работим заедно в смесени патрули с румънските колеги", каза Златанов.

