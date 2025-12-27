27 декември 1831 г. - Нейно Величество "Бигъл" отплава от Девънпорт

снимка: pexels.com

На 27 декември 1831 г. корабът на Нейно величество "Бигъл" отплава от Девънпорт под командването на капитана на кралския флот Фицрой. На борда му пътува 22-годишният естествоизпитател Чарлз Дарвин.

Експедицията има за цел да довърши картографирането на Патагония и Огнена земя, започнати от капитан Кинг през периода 1826–183 г.

През по-голямата част от продължилата пет години експедиция Дарвин изследва крайбрежните зони и събира екземпляри от разнообразната флора и фауна. Рекордното количество събрани образци, с които благодарение на него се сдобива Британският музей, му спечелва добър прием в научните дружества.

Когато се връща в Англия през 1836 г. той използва материалите, събрани при пътуването с "Бигъл", за да създаде своята теория за произхода на видовете, която става основа на съвременната еволюционна теория.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 537 г. — В присъствието на император Юстиниан I тържествено е осветена новата църква Света София в Константинопол.



• 1703 г. — Подписан е Метуенския договор между Португалия и Англия за преференции при внос на португалски вина в Англия.



• 1845 г. — В щата Джорджия е използван за първи път етера като анестезиологично средство при комплицирано раждане.



• 1872 г. — Призори турски заптиета обграждат Къкринското ханче и след кратка схватка залавят Васил Левски.



• 1936 г. — Извършен е първият полет на съветския тежък бомбардировач Пе-8.



• 1939 г. — При земетресение с епицентър край град Ерзинджан (Турция) загиват около 39 000 души.



• 1945 г. — Създадена е Световната банка



• 1945 г. — Белгия става членка на ООН.



• 1945 г. — Корея е разделена на Северна Корея и Южна Корея.



• 1946 г. — В България се създава Дирекция Въздушни съобщения.



• 1978 г. — В Испания се установява демокрация след 40-годишна диктатура на генерал Франциско Франко.



• 1979 г. — Съветският съюз завзема властта в Афганистан, след като президентът Хафизула Амин е убит при организиран в страната военен преврат.



• 2003 г. — Петима военнослужещи от първия български батальон в Ирак загиват при Атентат срещу българската база Индия в иракския град Кербала.



• 2006 г. — При експлозия на петролопровод в Нигерия загиват над 260 души, а 300 са ранени.



• 2007 г. — При самоубийствен атентат е ранена Беназир Бхуто, която по-късно умира от раните си.

