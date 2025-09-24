27-годишен нападна и преби без причина непознат възрастен мъж на улицата

Пиксабей

Мъж на 27 години от Перник е задържан за нанасяне на побой на 75-годишен непознат, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Мъжът е задържан за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди, уточниха от пернишката полиция.

Сигналът е подаден вчера (23 септември) от потърпевшия. Той съобщил, че на ул. „Протожерица“ в Перник, е бил нападнат от непознат. Мъжът съобщил, че е бил удрян в областта на главата.

Служители на Първо Районно управление (РУ) са реагирали незабавно и са задържали извършителя – 27-годишен перничанин.

Изяснено е, че двамата не се познават, както и че възрастният мъж е нападнат без причина. На нападателя е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа, образувано е бързо производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

