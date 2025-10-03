27-годишен шофьор загина след самокатастрофа край Вълчи дол

Снимка: Булфото

Тежък пътен инцидент е станал снощи около 22 ч. в района на Вълчи дол, посока село Брестак.

27-годишен водач на лек автомобил е самокатастрофирал, съобщават от ОД на МВР - Варна. По-късно в болницата той е починал.

Мъжът е загубил контрол над колата си и се преобърнал в крайпътна нива.

В автомобила е имало и пътник, който е получил множество контузии, но е освободен от лекарски екип за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

