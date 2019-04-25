27-годишен засече шофьор и след това го наби

Снимка: Булфото, архив

27-годишен столичанин е задържан за хулиганство в Божурище, съобщиха от ОДМВР- София, пише novini.bg.

Около 8.45 часа на 24 април мъж е съобщил в полицията, че на паркинг на игрална зала в Божурище, лек автомобил го е засякъл, след което водачът му е нанесъл удари с ръце по главата.

Изпратените на място полицейски служители предприели незабавни издирвателни действия, в резултат на които бързо установили и задържали извършителя.

Срещу него било образувано бързо производство. След доклад на материалите в районната прокуратура, по- късно същия ден, 27- годишният столичанин е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 325 от НК.

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