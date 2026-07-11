27-годишна инфлуенсърка загина след падане от небостъргач

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Бразилската инфлуенсърка Кауана Билхар почина на 27-годишна възраст, след като е паднала при неизяснени обстоятелства от 27-ия етаж на небостъргач в Дубай. По информация Daily Mail властите в Дубай разследват обстоятелствата около инцидента и не изключват нито една хипотеза – от злополука до убийство, включително и самоубийство.

В една от последните си публикации в социалните мрежи Кауана отпразнува годежа си с партньорката си Барбара Абрантес. Тя публикува информация за тържеството на 25 юни и това беше последната ѝ публикация в социалните мрежи, пише novini.bg.

В началото на миналата година инфлуенсърката и модел на OnlyFans Мария Ковалчук беше открита в безпомощно състояние в Дубай, след като беше в неизвестност десет дни. 20-годишната жена, родом от Украйна, беше видяна за последно на парти. Младата жена бе намерена изхвърлена край пътя, без документи или телефон, и с фрактури на ръцете, краката и гръбначния стълб.

Редактор "Екип на Петел",

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