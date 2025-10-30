27-годишна жена от Приселци в ареста, тестът показал употреба на наркотици

Снимка: ОД на МВР - Варна

27-годишна жителка на село Приселци е задържана в ареста на Четвърто РУ от полицаите. Тя управлявала лек автомобил и била спряна за проверка вчера вечерта.

Инспекцията с техническо средство показала, че жената е седнала зад волана след употреба на амфетамин и метамфетамин, съобщават от ОД на МВР - Варна. По случая е образувано досъдебно производство и е предаден на прокуратурата.

Няколко часа по-късно униформени от същото полицейско управление засекли 24–годишен младеж от село Разделна, който също се оказал нарушител на закона за движение по пътищата.

Проверката показала, че мъжът шофира автомобил, без да има свидетелство за правоуправление и под въздействие на алкохол – над 1,7 промила. За това му нарушение е образувано бързо производство срещу него.

