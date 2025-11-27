27 ноември 1701 г. – 324 години от рождението на Целзий

снимка: pixabay.com

27 ноември 1701 г. В Упсала, Швеция, се ражда прословутият астроном, математик и физик Андерс Целзий.

Той предлага скалата за измерване на температурата спрямо тройната точка на водата, която впоследствие получава и неговото име - градус Целзий.

От 1730 г. до 1744 г. заема мястото на своя баща като професор по астрономия в университета на Упсала. Именно в този период (1741 г.) построява първата обсерватория в Швеция.

Заедно със своя асистент Олоф Хьортнер открива, че северното сияние влияе на компаса. Пръв изследва светлината на звездите.

Целзий, който е и поет и автор на научно-популярна литература, умира на 42 години от туберкулоза и е погребан в църквата на "Гамла Упсала".

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 176 г. — Марк Аврелий назначава сина си Комод за съимператор, с което прекъсва системата на осиновените императори в Римската империя.

• 1095 г. — Папа Урбан II благославя по време на Събора в Клермон провеждането на Първи кръстоносен поход.

• 1705 г. — Петър I създава морска пехота в Русия.

• 1812 г. — Армията на Наполеон Бонапарт преминава беларуската река Березина на път за овладяване на Русия.

• 1840 г. — Подписан е Александрийският договор, по силата на който Египет се отказва от Сирия.

• 1895 г. — Алфред Нобел прави завещание, с което неговото състояние отива във фонд за Нобелова награда.

• 1896 г. — Започва кампания за масово привличане на европейски емигранти в Западна Канада.

• 1916 г. — Първата световна война: България в Първата световна война: Първа софийска дивизия овладява румънския град Гюргево.

• 1918 г. — Създадена е Украинска академия на науките под ръководството на Владимир Вернадски.

• 1919 г. — Министър-председателят на България Александър Стамболийски подписва Ньойския договор.

• 1958 г. — Съветският ръководител Никита Хрушчов поставя искане пред западните държави за демилитаризация на Западен Берлин и даването му на статут на свободен град.

• 1962 г. — Съставено е ново правителство на Народна Република България, начело с първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков.

• 1971 г. — Космическа програма на СССР: Космическият апарат Марс 2 достига повърхността на Марс, но не успява да кацне на планетата, а пада на повърхността ѝ.

• 1983 г. — Колумбийски пътнически самолет Боинг 747 катастрофира край Мадрид, загиват всичките 183 души на борда.

• 1991 г. — Съветът за сигурност на ООН приема резолюция, с която да се започнат операции по мироопазване в Югославия.

• 2005 г. — Във Франция е извършена първата трансплантация на части от лицето.

